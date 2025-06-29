Иран будет добиваться от США и Израиля компенсаций через ООН

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Тегеран намерен добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за недавние удары по иранской территории, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы официально просим СБ ООН признать США и израильский режим инициаторами акта агрессии", - цитируют ближневосточные СМИ выдержки из письма министра генсеку ООН Антониу Гутерришу.

По словам Аракчи, это необходимо, чтобы данные страны "понесли ответственность, в частности - выплатили компенсации и репарации".

Накануне телеканал Press TV сообщал о проходящей в Тегеране церемонии прощания с командирами, учеными-ядерщиками и гражданскими лицами, которые стали жертвами израильских ударов в ходе 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.