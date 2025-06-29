Иранский военачальник опасается нарушения перемирия со стороны Израиля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Израильская армия может решиться на нарушение режима прекращения огня с Ираном, предположил в воскресенье начальник генштаба иранских вооруженных сил Абдолрахим Мусави.

"Мы не начинали этот конфликт, но ответили на действия агрессора, использовав все свои возможности. Теперь у нас есть серьезные опасения насчет соблюдения неприятелем прекращения огня", - приводят его слова иранские СМИ.

Мусави предупредил, что ВС Ирана ответят Израилю в случае новых ударов.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.