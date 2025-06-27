Трамп после слов аятоллы Хаменеи отказывается от отмены санкций против Ирана

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он недавно вел работу над отменой санкций в отношении Тегерана, однако после заявлений верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи отказался от этой задачи.

"За последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, которые дали бы Ирану больше шансов на полное и быстрое восстановление (...) вместо этого я увидел выражение злобы, ненависти и отвращения, и я немедленно бросил работать над смягчением санкций и остальным", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Ирану следует вернуться в международный порядок, или дела у него пойдут хуже", - добавил президент.

Накануне Хаменеи заявил, что иранская сторона в ходе недавнего конфликта сумела победить и Израиль, и США.

"Поздравляю вас с нашей дорогой победой Ирана над американским режимом. Этот американский режим вступил в войну напрямую, потому что они понимали, что если не сделают этого, то, сионистский режим будет полностью уничтожен. Они вступили в войну, чтобы спасти этот режим, но ничего не добились", - написал Хаменеи в социальной сети X.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении объектов. Иран в понедельник запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.