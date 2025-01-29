"Инарктика" в 2024 г. увеличила выручку на 10,5% и снизила продажи на 8,9%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Компания "Инарктика", ведущий производитель атлантического лосося и форели в РФ, в 2024 году увеличила выручку на 10,5%, до 31,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе.

Компания подчеркивает, что это "исторически высокий показатель".

Объем продаж продукции в прошлом году снизился на 8,9%, до 25,7 тыс. тонн. Биомасса рыбы в воде на конец 2024 года составила 22,6 тыс. тонн, снизившись на треть по сравнению с 2023 годом. "Причинами сокращения объема продаж и биомассы рыбы в воде год к году стали сдвиг зарыбления в 2023 году, а также ряд биологических рисков, реализовавшихся в первом полугодии 2024 года", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил заместитель гендиректора компании Андрей Баранов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, за последние два года "Инарктика" столкнулась с чередой вызовов. "Это резкое изменение цепочек поставок в 2023 году и реализовавшиеся биологические риски, - сказал он. - Благодаря стратегии вертикальной интеграции и уникальному для российского рынка продукту мы показали устойчивые операционные результаты по итогам 2024 года".

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат десять ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, а также три площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

Выручка компании в первом полугодии 2024 года составила 18,3 млрд рублей, что на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток за счет переоценки биомассы в воде оказался на уровне 1,4 млрд рублей против чистой прибыли 8,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Продажи рыбы за этот период выросли на 20%, до 16,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, цель компании - в ближайшие пять-семь лет увеличить выращивание рыбы до 60 тыс. тонн в год.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,99%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 19,48%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.