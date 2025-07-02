Минпромторг планирует увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса в автопроме

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса в автопроме, а также полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки (продаж автомобилей по итогам 2025 года - ИФ), мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - сказал Алиханов.

В прошлом году за счет различных программ господдержки удалось добиться роста рынка, напомнил он. Однако в последние 5 месяцев рынок снижается на 28% "под влиянием запретительных ставок и ужесточившихся условий автокредитования", отметил министр.