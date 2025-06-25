Росстат оценил снижение выпуска легковых авто в мае в 18,5% год к году

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в мае 2025 года сократилось на 18,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, грузовых - на 32%, сказано в материалах Росстата.

В абсолютном выражении в мае было выпущено 35 тыс. легковых машин, с начала года - 281 тыс. (+4%).

Грузовиков в прошлом месяце было произведено 8,9 тыс. единиц, за январь-май - 58,5 тыс. (-20,1%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в мае рухнул на 36,9%, до 718 шт., за 5 месяцев - на 39,6%, до 3,819 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в мае выпущено 16 тыс. шт. (+0,4%), с начала года - 89,4 тыс. шт. (-1%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за май упало на 56,7%, до 1,5 тыс. шт., за январь-май - на 40,8%, до 10,5 тыс. шт.