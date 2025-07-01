Минпромторг стремится не допустить 40%-го падения авторынка в 2025 году

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг работает над мерами поддержки автомобильной промышленности, чтобы избежать по итогам 2025 года 40%-го падения рынка, заявил глава ведомства Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В автопроме, вы знаете, прошлый год мы закончили в неплохом плюсе. В этом году, к сожалению, с учетом ставки, с учетом дополнительных условий, которые были введены Центральным банком в части автокредитования, кредитование практически заморожено. И мы видим серьезное падение, минус 28%, но предпринимаем меры, о них тоже буду рассказывать завтра, которые нам позволят избежать планируемого, исходя из динамики, которую мы видим, 40%-го падения. Есть предложения относительно того, как этого не допустить", - сказал Алиханов.

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