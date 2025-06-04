Продажи Lada в РФ в мае просели сильнее, чем у основных китайских марок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совокупные продажи основных китайских игроков российского рынка новых легковых автомобилей в мае 2025 года снизились в годовом выражении чуть меньше, чем реализация Lada, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Минпромторг РФ накануне сообщал, что российский легковой авторынок в мае составил 90,709 тыс. шт. (-28% г/г и -11% м/м). За январь-май 2025 года новых легковых автомобилей в РФ, по подсчетам министерства, было продано 437,099 тыс. (-26%). "Автостат" приводит сопоставимые данные: май - 91,218 тыс. шт. (-28,3% г/г и -10,7% м/м), 5 месяцев - 440,259 (-26%).

Из данных агентства следует, что на десять самых продаваемых в РФ марок, включая Lada, восемь китайских брендов и собираемые в РФ автомобили Solaris, в совокупности пришлось 77,4% рынка (70,631 тыс. шт.), в том числе доля Lada составила 28%, а общая девяти других брендов, включая восемь "китайцев" - 47,4%. В абсолютных цифрах в прошлом месяце легковых автомобилей Lada, по оценке "Автостата", было реализовано 25,552 тыс. шт. (-36,2% г/г и -10,3% м/м), а общие продажи других участников рынка из топ-10 составили 45,079 тыс. шт. (-27,6% г/г и -9,7%). Продажи марок именно китайского происхождения, без учета Solaris, в мае снизились год к году на 29,4%.

Lada сохраняет на российском рынке лидерство по числу проданных автомобилей. В мае российская марка имела отрыв от ближайшего китайского конкурента Haval почти в 2,5 раза. Соответственно, автомобили наиболее популярного иностранного бренда Haval в мае разошлись тиражом в 10,623 тыс. единицы. На третьей позиции расположился Chery (9,78 тыс. шт.), за которым следуют Geely и Changan (6,299 тыс. шт. и 5,639 тыс. шт. соответственно). В десятку также попали Belgee (3,612 тыс. шт.), Jetour (3,356 тыс. шт.), Omoda (2,235 тыс. шт.), Solaris (1,968 тыс. шт.) и Jaecoo (1,567 тыс. шт.).

"Автостат" отмечает, что семь из десяти наиболее популярных автобрендов в мае продемонстрировали отрицательную динамику. Самой сильной она оказалась у Omoda, объем реализации которой упал более чем вдвое. Рост показывают Belgee (+0,4%), Jetour (+8,3%) и Solaris (+69,7%).

Лидерство в модельном рейтинге сохраняет Lada Granta, которая в мае была реализована в количестве 12,033 тыс. единиц (-35,1% г/г). Второе место занимает Lada Vesta с результатом 6,559 тыс. экземпляров и худшей динамикой (-51,9%) среди представленных автомобилей.

Наиболее популярной иномаркой в РФ остается китайский кроссовер Haval Jolion, результат которого составил 4,586 тыс. машин (-27,8%). За ним расположился еще один "китаец" - кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (2,757 тыс. шт.; -45,8%). Замкнул пятерку лидеров внедорожник Lada Niva Legend (2,6 тыс. шт.; -29,3%).

"Автостат" отмечает, что почти все модели в десятке популярных показывают снижение продаж. Наименее сильное оно - у кроссовера Geely Monjaro (-18,5%).