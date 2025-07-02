Поиск

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц

Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Источником дофинансирования программ поддержки спроса в автопроме станет повышение утильсбора на отдельные категории транспортных средств, ввозимые физическими лицами для собственных нужд. Как сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, в 2025 году за счет этой меры планируется привлечь дополнительно 40-60 млрд рублей.

"Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю (правительства - ИФ), - как раз рассматривался автопром, - о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами в определенных сегментах, то есть 160 лошадей и выше. Мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор", - сказал он, отметив, что это позволит "дополнительно получить доходные источники, которые будут направлены, в том числе, на меры поддержки спроса".

Сейчас физические лица, которые самостоятельно ввозят в Россию иномарку для личных нужд с соблюдением норм налогового и таможенного законодательства, уплачивают утильсбор по льготной ставке (3,4 тысячи рублей за новые машины возрастом до 3 лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили с пробегом, которые старше 3 лет).

По словам Алиханова, решение по частичному повышению утильсбора для физлиц планируется принять в ближайшее время.

"Про объемы (дополнительно привлеченных средств - ИФ) - это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали, от 40 до 60 млрд рублей допдохода в этом году", - заявил министр.

Эти средства в том объеме, который поступит на баланс Минпромторга, планируется направить на дофинансирование льготных программ в автопроме.

Ранее 2 июля на правительственном часе в Совете Федерации Алиханов сообщил, что Минпромторг планирует увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса в автопроме, а также полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". "Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки (продаж автомобилей по итогам 2025 года - ИФ), мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - сказал он.

Как сообщалось, общий объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в России в 2025 году запланирован на уровне более 60 млрд рублей, в том числе 36 млрд рублей на льготное автокредитование и 27 млрд рублей на льготный лизинг.

Отвечая на вопрос о том, потребуются ли дополнительные средства на эти программы, Алиханов в среду заявил: "Надо дофинансировать. Совершенно точно нам потребуется, потому что мы уже близки к исчерпанию ресурсов по этим мерам поддержки".

Он подчеркнул, что в целом индексации утилизационного сбора в автопроме дополнительно к утвержденному в 2024 году пятилетнему графику повышения ставок не планируется: "Она (индексация - ИФ) достаточно проведена, уже была прописана на пять лет вперед, поэтому смысла в этом нет".

Антон Алиханов Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестованным по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Иностранцам не стали запрещать работать курьерами и таксистами в Петербурге

Набиуллина заявила, что экспортеры "попали в ножницы" ставок и крепкого рубля

Москва призвала Баку решать возникающие вопросы в партнерском ключе

Москва призвала Баку решать возникающие вопросы в партнерском ключе

Телефонный разговор Путина и Алиева пока не планируется

Житель Кубани получил 13 лет колонии за передачу СБУ данных о подлодках

Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды-2024 в 5,27 рубля на акцию

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по предприятию ВПК Украины, складам боеприпасов

В России число категорий судебных дел с постоянным сроком хранения сократили с 20 до 3

Сенаторы одобрили закон об обязательной установке RuStore на смартфоны

Сенаторы одобрили закон об обязательной установке RuStore на смартфоны
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });