Минпромторг предложил увеличить утильсбор с автомобилей более 160 л.с. для физлиц

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Источником дофинансирования программ поддержки спроса в автопроме станет повышение утильсбора на отдельные категории транспортных средств, ввозимые физическими лицами для собственных нужд. Как сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов, в 2025 году за счет этой меры планируется привлечь дополнительно 40-60 млрд рублей.

"Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю (правительства - ИФ), - как раз рассматривался автопром, - о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами в определенных сегментах, то есть 160 лошадей и выше. Мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор", - сказал он, отметив, что это позволит "дополнительно получить доходные источники, которые будут направлены, в том числе, на меры поддержки спроса".

Сейчас физические лица, которые самостоятельно ввозят в Россию иномарку для личных нужд с соблюдением норм налогового и таможенного законодательства, уплачивают утильсбор по льготной ставке (3,4 тысячи рублей за новые машины возрастом до 3 лет и 5,2 тысячи рублей за автомобили с пробегом, которые старше 3 лет).

По словам Алиханова, решение по частичному повышению утильсбора для физлиц планируется принять в ближайшее время.

"Про объемы (дополнительно привлеченных средств - ИФ) - это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали, от 40 до 60 млрд рублей допдохода в этом году", - заявил министр.

Эти средства в том объеме, который поступит на баланс Минпромторга, планируется направить на дофинансирование льготных программ в автопроме.

Ранее 2 июля на правительственном часе в Совете Федерации Алиханов сообщил, что Минпромторг планирует увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса в автопроме, а также полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". "Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки (продаж автомобилей по итогам 2025 года - ИФ), мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - сказал он.

Как сообщалось, общий объем финансирования программ льготного автокредитования и лизинга в России в 2025 году запланирован на уровне более 60 млрд рублей, в том числе 36 млрд рублей на льготное автокредитование и 27 млрд рублей на льготный лизинг.

Отвечая на вопрос о том, потребуются ли дополнительные средства на эти программы, Алиханов в среду заявил: "Надо дофинансировать. Совершенно точно нам потребуется, потому что мы уже близки к исчерпанию ресурсов по этим мерам поддержки".

Он подчеркнул, что в целом индексации утилизационного сбора в автопроме дополнительно к утвержденному в 2024 году пятилетнему графику повышения ставок не планируется: "Она (индексация - ИФ) достаточно проведена, уже была прописана на пять лет вперед, поэтому смысла в этом нет".