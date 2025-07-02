Акционеры ТГК-2 утвердили отказ от выплаты дивидендов за 2024 год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ТГК-2" на годовом собрании 30 июня утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 год, говорится в материалах компании.

Из чистой прибыли в резервный фонд решено направить 838 тысяч рублей, остальную часть прибыли - 15,927 млн рублей - оставить нераспределенной.

"ТГК-2" по итогам 2024 года получила 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Последний раз ТГК-2 выплачивала дивиденды за 2007 год: по 0,0001 рубля на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 0,01 рубля.

Акционеры также переизбрали в прежнем составе совет директоров ПАО.

В него снова вошли советник гендиректора "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) Марат Дураев, директор по развитию и тепловому бизнесу "ГЭХа" Александр Шипачев, замдиректора департамента - начальник управления Промсвязьбанка Роман Кокодеев, гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров, гендиректор "ГЭХ-Финанс" Евгений Земляной, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов, заместитель директора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго Глеб Костенко, директор департамента оперативного управления в ТЭК этого же ведомства Елена Медведева, а также директор научно-образовательного центра "Управление государственным и муниципальным имуществом" РАНХиГС Иван Данилов.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций "ТГК-2", в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг".

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность "ТГК-2" вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч. "ТГК-2" включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.