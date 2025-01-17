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Акционеры ТГК-2 обновили совет директоров на треть

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ТГК-2" на годовом собрании 16 января избрали новый состав совета директоров, сменив трех из девяти его представителей, говорится в сообщении компании.

Новыми членами совета стали советник гендиректора ГЭХа Марат Дураев, директор по развитию и тепловому бизнесу ГЭХа Александр Шипачев и замдиректора департамента - начальник управления Промсвязьбанка Роман Кокодеев.

Свои места в совете сохранили: гендиректор ГЭХа Денис Федоров, гендиректор "ГЭХ-Финанс" Евгений Земляной, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов, заместитель директора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго Глеб Костенко, директор департамента оперативного управления в ТЭК этого же ведомства Елена Медведева, а также директор научно-образовательного центра "Управление государственным и муниципальным имуществом" РАНХиГС Иван Данилов.

Из состава совета вышли замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, старший вице-президент - директор департамента финансирования промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Промсвязьбанка Александр Ушаков, гендиректор ООО "Экспертное бюро "Право и технологии" Михаил Зайцев.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТГК-2, годовое собрание акционеров компании по итогам 2023 года "проводится в данные сроки в связи с процессом обращения акций ТГК-2 в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры РФ и продолжительным отсутствием совета директоров, уполномоченного на созыв собрания".

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля принял решение об обращении в доход РФ акций ТГК-2, в частности более 9,5% акций, принадлежавших компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd. В результате Росимущество получило в прямое распоряжение 83,4% акций генкомпании.

В октябре 2023 года ПАО "Газпром" сообщило о получении косвенного контроля над ТГК-2. По информации "Газпрома", "внучка" головной компании и дочернее общество ООО "Газпром энергохолдинг" - ПАО "Центрэнергохолдинг" - осуществляет доверительное управление акциями, составляющими 83,42% уставного капитала.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

ТГК-2
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