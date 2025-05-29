Поиск

Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-2" рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 5 июня.

Помимо этого, акционерам предстоит утвердить годовой отчет, годовую бухотчетность, избрать членов совета директоров, назначить аудитора, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Последний раз ТГК-2 выплачивала дивиденды за 2007 год: по 0,0001 рубля на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 0,01 рубля.

В 2024 году ТГК-2 получила 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций "ТГК-2", в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность "ТГК-2" вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч. "ТГК-2" включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

ТГК-2 Газпром энергохолдинг Росимущество Центрэнергохолдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Утвержден список компаний непрерывного цикла с приоритетом очередности в ж/д перевозках

Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может превысить $6 млрд

Экспорт рыбной продукции из РФ в 2025 году может превысить $6 млрд

Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Американский суд признал незаконными введенные Трампом пошлины

Ипотека в апреле выросла на 0,4% против роста на 0,2% в марте

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 7% благодаря дивидендам "дочек" и разовым доходам

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });