Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-2" рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 5 июня.

Помимо этого, акционерам предстоит утвердить годовой отчет, годовую бухотчетность, избрать членов совета директоров, назначить аудитора, а также рассмотреть ряд других вопросов.

Последний раз ТГК-2 выплачивала дивиденды за 2007 год: по 0,0001 рубля на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 0,01 рубля.

В 2024 году ТГК-2 получила 16,765 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против 10,742 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций "ТГК-2", в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность "ТГК-2" вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч. "ТГК-2" включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.