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МТС в мае завершит формирование IT-вертикали в рамках реструктуризации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа "МТС" завершила основной этап формирования IT-вертикали группы, передав под управление ООО "МТС Веб Сервисы" (MWS) активы в сфере искусственного интеллекта (MTS AI), больших данных (Big Data МТС), облаков (МТС Cloud), разработки платформенных B2B-решений (МТС Digital), а также решений в сфере компьютерного зрения (Visionlabs).

Как говорится в пресс-релизе МТС, завершающий этап реструктуризации, который предполагает передачу центров обработки данных, завершится в мае.

Главой MWS является первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин.

MWS входит в портфель активов ООО "Экосистема МТС", созданного в рамках объявленной в декабре масштабной трансформации корпоративной структуры группы МТС.

В "Экосистему МТС" выделяется пять ключевых нетелеком-направлений группы (финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг). Это юрлицо принадлежит ПАО "МТС" – холдинговой структуре группы, которая одновременно аккумулирует телеком и розничный бизнес.

МТС МТС Веб Сервисы MWS ООО "Экосистема МТС"
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