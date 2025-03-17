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МТС передала под управление "Экосистема МТС" пять юрлиц группы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" в рамках трансформации корпоративной структуры группы передало под управление ООО "Экосистема МТС" пять юрлиц.

По данным ЕГРЮЛ, с 14 марта "Экосистема МТС" владеет 100% ООО "МТС ИИ", 99,99% ООО "ИТ-Град 1 Клауд", 99,97% "МТС Медиа", 99% ООО "МТС Рекламные Технологии" и 98,53% ООО "МТС Диджитал".

"Передача активов под управление ООО "Экосистема МТС" произошла в рамках трансформации корпоративной структуры компании, которую МТС анонсировала в декабре 2024 года", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

В рамках масштабной трансформации корпуправления ПАО "МТС" становится холдинговой структурой группы и аккумулирует телеком- и розничный бизнес, а также является владельцем нового юрлица - "Экосистема МТС". Под управление последней переходят нетелеком-бизнесы группы: финтех, IT, медиа, рекламные технологии и кикшеринг.

В частности, сообщалось, что финтех-направление объединит такие активы, как МТС-банк, "Система Капитал" и "Факторин"; медиа - проекты Kion, ТВ, Live, Музыка, Строки, Лейбл; активы IT-вертикали находятся в процессе формирования.

Доли в ООО "МТС Финтех" (на прошлой неделе это наименование получила "дочка" МТС - ООО "Телеком проекты"), а также кикшерингововом проекте "МТС Юрент" (ООО "Юрентбайк.ру") пока остаются под прямым владением ПАО "МТС".

МТС МТС Медиа Экосистема МТС
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