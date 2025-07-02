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Греф заявил, что снижение ставки ЦБ на 100 или 200 б.п. будет неощутимо для экономики

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 или 200 базисных пунктов (б.п.) несущественно для экономики, нужен более серьезный шаг, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Очевидно, что снижение назрело, и, на мой взгляд, снижение в 100 или 200 базисных пунктов, оно будет совершенно не ощутимо. Нужно делать значительно более серьезный шаг", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Греф не видит рисков, что ЦБ под действием давления перейдет к слишком быстрому преждевременному снижению ставки.

"Нет, не вижу (таких рисков - ИФ), зная наш ЦБ, я такой опасности вообще не ощущаю", - сказал он.

Глава Сбербанка отметил беспрецедентное давление на реальный сектор высоких ставок. Сейчас реальная ставка, по его оценкам, составляет 15-16%.

"Беспрецедентное давление сегодня на экономику. Конечно, такой огромный интерес и к финансовому форуму, и к дальнейшим шагам, дальнейшим решениям Банка России в силу того, что экономика ощущает очень большую нагрузку. Поэтому это же не какое-то искусственное давление (на ЦБ - ИФ). Это демонстрация реальной озабоченности ситуацией, которая сложилась. Поэтому я думаю, наоборот, поможет Центральному банку значительно более взвешенно принимать решения", - подчеркнул Греф.

Банк России в июне вопреки ожиданиям рынка о неизменности ключевой ставки снизил ее на 100 б.п. до 20%.

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более, чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил в начале этой недели зампред Банка России Алексей Заботкин.

ЦБ РФ Герман Греф Финансовый конгресс Сбербанк
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