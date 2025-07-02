Греф считает, что снижение ставки важнее для притока инвесторов на рынок акций, чем льготы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Интерес инвесторов к вложениям в российский рынок акционерного капитала вернет только снижение ключевой ставки ЦБ, роль льгот несущественна, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Снижение ставки. Это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России, отвечая на вопрос о том, какие льготы могут развернуть инвесторов в сторону рынка акций.

"Когда у тебя trade-off между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых гарантированно, и вложениями в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильны на рынке, и не факт, что будут расти, то конечно, инвесторов, желающих вкладывать в акции, в IPO или SPO, не так много", - констатировал он.