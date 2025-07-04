Торговая сеть "ВинЛаб" перешла на отчетность по МСФО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Готовящаяся к IPO торговая сеть компании "Новабев Групп" - "ВинЛаб" - перешла на отчетность по МСФО.

Как сообщается в отчете компании, аудированная выручка в 2024 году выросла на 26,5%, до 87,4 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 19,1%, до 9,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 11,3%

Как сообщается в пресс-релизе компании, в 2022-2024 годах выручка росла со среднегодовым темпом на уровне 30%. Рост обусловлен увеличением количества магазинов, общего объема продаж, трафика и среднего чека. По темпам роста продаж среди крупнейших ритейлеров компания занимает лидирующие позиции, отмечается в сообщении.

Доля e-com-продаж по модели click & collect ("самовывоза") в 2024 году достигла 11% от выручки, продемонстрировав рост почти вдвое по сравнению с 2022 годом. По итогам 2024 года компания занимает лидирующие позиции в онлайн-продажах алкоголя.

Число магазинов "ВинЛаб" достигло 2 041 на конец 2024 года.

Валовая прибыль в 2022-2024 годах показала среднегодовые темпы роста на уровне 26% и достигла 23,8 млрд рублей по итогам 2024 года. Чистая прибыль в 2024 году достигла 3,8 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.

Как заявил генеральный директор АО "ВинЛаб" Сергей Виноградов, процитированный в пресс-релизе, на протяжении последних пяти лет "ВинЛаб" реализует стратегию масштабирования бизнеса и развития комплексной цифровой платформы продаж. "Мы фокусируемся на создании омниканального клиентского опыта в сочетании с персонализацией предложений на базе нашей программы лояльности и предиктивной аналитики. Наша задача - усилить рыночные позиции "ВинЛаб" в своем сегменте не только за счет открытия новых магазинов, но и благодаря развитию комплексной модели продаж, росту e-com-направления, что позволит повысить эффективность и в дальнейшем раскрыть потенциал масштабирования в рамках долгосрочного плана развития", - сказал он.

В начале апреля совет директоров "Новабев Групп" принял решение о возможном проведении IPO АО "ВинЛаб" в среднесрочной перспективе.