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"Новабев Групп" в 2024 году снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Новабев", один из ведущих производителей алкоголя в РФ, в 2024 году отгрузила 16,2 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году, сообщила компания.

Продажи собственной продукции уменьшились на 4%, до 12,8 млн дал. "Снижение произошло за счет низкодоходных марок эконом-сегмента и региональных брендов. На протяжении всего года двузначные темпы роста демонстрировали бренды из сегментов "премиум" и выше, что позитивно влияет на финансовые показатели", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, продажи импортных марок снизились на 4,8% и составили 3,4 млн дал против 3,6 млн дал годом ранее. "2024 год был непростым для направления импорта, в том числе из-за повышения пошлин на ввоз продукции из недружественных стран, - поясняется в пресс-релизе. - При этом компания удержала высокую планку и показала рост по ряду брендов. Главным драйвером среди крепких напитков стал Torres Brandy (+13%), среди вин - Cono Sur (+47%)".

Компания напомнила, что с 1 июля стала эксклюзивным дистрибутором в РФ брендов Frontera и Casillero del Diablo компании Concha y Toro, которая является крупнейшим производителей чилийских вин в мире. Кроме того, соглашение об эксклюзивной дистрибуции коньяков "Ной" было продлено на пять лет.

В России наиболее быстрорастущими марками стали водки Beluga (+9%), Orthodox (+30%), "Белая сова" (+36%), "Архангельская" (+6,5%), ром Devil's Island (+17,5%), а также вина Tete de Cheval (+73%) и Golubitskoe Estate (+40%).

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

Новабев Групп
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