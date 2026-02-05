Александр Чачава купил у миноритариев "Яндекса" 3,72%, увеличив долю до 19,7% УК

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Александр Чачава увеличил долю в МКПАО "Яндекс" за счет приобретения 3,72% акций, сообщило МКПАО.

Таким образом, он стал владельцем 19,69% УК, или 20,42% голосов.

Как сообщил "Интерфаксу" Чачава, сделка была проведена за счет выкупа акций у миноритариев.

"Решение увеличить долю отражает мою уверенность в долгосрочной стратегии компании. Верю в команду и в то, что "Яндекс" продолжит динамичное развитие и будет и дальше укреплять свое лидерство в сфере искусственного интеллекта и других инноваций", - сказал он.

На 25 сентября 2025 года основные акционеры "Яндекса" (включая Чачаву, команду менеджеров и других акционеров компании) владели 66,1% УК. Free float составлял 30,3%, администраторы программы мотивации владели 3,6% УК.