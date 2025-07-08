Выручка группы "МГКЛ" в I полугодии выросла в 3,3 раза - до 10 млрд рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Выручка группы "МГКЛ" в первом полугодии 2025 года выросла до 10 млрд рублей, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат всего 2024 года, говорится в сообщении группы.

Количество розничных клиентов группы в январе-июне 2025 года составило 103,6 тысяч, увеличившись на 6% к аналогичному периоду предыдущего года.

Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле в январе-июне 2025 года вырос на 57% - до 2 млрд рублей.

Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, в январе-июне 2025 года составила 14% против 20% в первые шесть месяцев 2024 года.

"Параллельно с увеличением оборотов мы продолжаем повышать эффективность бизнес-процессов, опираясь на синергию ломбардного направления и ресейла - об этом говорит стабильное снижение доли товаров, находящихся в портфеле более 90 дней", - сказал генеральный директор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, слова которого приводит пресс-служба.

Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет". Материнская компания группы - ПАО "МГКЛ" - провела IPO на Московской бирже в конце 2023 года.