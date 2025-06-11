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МГКЛ позволит другим ломбардам подключиться к его ресейл-платформе для продажи залогов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Ресейл-АйТи", дочерняя компания ПАО "МГКЛ", запустит универсальный модуль для подключения ломбардов к платформе "Ресейл Маркет", что даст им возможность реализовывать невостребованные залоги онлайн, сообщил МГКЛ.

Платформа МГКЛ будет учитывать нюансы законодательства, регулирующего продажу заложенного имущества. Она обеспечит юридически корректное оформление онлайн-продаж, в том числе в рамках "антиотмывочного" законодательства (закон № 115-ФЗ).

Если продажа залога требует соблюдения определенных ограничений (например из-за стоимости), такие лоты отображаются с соответствующей пометкой: получить их можно только офлайн, в соответствии с законом.

"Мы создаем инфраструктуру, которая позволит ломбардам легко выйти на растущий вторичный рынок, не сталкиваясь с юридическими и техническими барьерами, свойственными специфике отрасли. Наш опыт и современные технологии делают этот процесс п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ростым, прозрачным и безопасным для всех участников. Мы видим значительный потенциал для масштабирования нашего бизнеса на фоне стремительного роста рынка ресейла", - сказала через пресс-службу генеральный директор "Ресейл-АйТи" Маргарита Черемухина.

На "Ресейл Маркете" реализован AI-модуль автоматической генерации описаний, а в планах компании на 2025 год - запуск AI-оценщика по фото, автоматизированного подбора товаров, функции мгновенного выкупа и расширение функционала платформы.

Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет" (под этим брендом в том числе работает запущенная в феврале ресейл-платформа группы). Материнская компания группы, ПАО "МГКЛ", провела IPO на Московской бирже конце 2023 года.

Ресейл-Маркет МГКЛ Ресейл-АйТи Маргарита Черемухина
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