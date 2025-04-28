Группа "МГКЛ" увеличила годовую выручку по МСФО почти в 4 раза - до 8,7 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Группа "МГКЛ" в 2024 году увеличила выручку по МСФО почти в 4 раза - до 8,7 млрд рублей, сообщила компания.

EBITDA по итогам 2024 года достигла 1,18 млрд рублей, увеличившись на 50%. Доля ломбардного бизнеса составляет менее половины EBITDA.

"МГКЛ" в 2024 году нарастила чистую прибыль на 50% - до 393 млн рублей. Рост показателя группа объясняет повышением операционной эффективности ресейл-направления и сокращением резервов под обесценение выданных займов.

Резервы в 2024 году сократились втрое - до 104 млн рублей.

Активы группы составили 4,9 млрд рублей, увеличившись на 42% за счет роста портфеля товаров.

"МГКЛ" в 2024 году за счет приобретения 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области расширила розничную сеть (на 24% - до 135 отделений). "Потенциал розничного покрытия Московского региона (Москва и область) позволяет открыть еще порядка 250 розничных объектов, и группа рассматривает возможности дальнейших M&A сделок с целью наращивания своей доли рынка", - отмечается в сообщении.

"Мы намерены и далее поддерживать набранные темпы роста. В нашем бизнес-плане на ближайшие пять лет обозначено, что ежегодная выручка в 2030 году может достичь 32 млрд рублей, чистая прибыль - 4 млрд рублей, EBITDA - 7,25 млрд рублей", - заявил генеральный директор "МГКЛ" Алексей Лазутин.

ПАО "МГКЛ" в конце 2023 года провело IPO на "Московской бирже". В ходе него компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 руб. за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%. В мае МГКЛ завершила конвертацию привилегированных акций, в результате чего free float, по данным эмитента, вырос до 27,6%.

Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет" (под этим брендом в том числе работает запущенная в феврале ресейл-платформа группы).