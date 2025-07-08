Европарламент утвердил окончательный текст закона о продлении схемы заполнения газохранилищ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Европарламент принял закон, продлевающий схему заполнения газохранилищ в ЕС до конца 2027 года при большей гибкости правил с целью снижения цен.

За утверждение проголосовали 542 евродепутата, против закона высказались 109, 30 воздержались.

"Этот пересмотр обеспечит повышенную гибкость и меньшую бюрократию, но, прежде всего, он снизит цены на газ в Европе, в то время как мы продолжим двигаться к энергетической независимости от ненадежных поставщиков", - заявил докладчик Европарламента, депутат от Польши Борис Будка.

Регламент, ранее согласованный между законодателями - членами ЕП и Советом ЕС - продлит действующий порядок заполнения газохранилищ, установленный в 2022 году, до 31 декабря 2027 года.

Новый закон позволит государствам-членам достичь целевого показателя заполнения в 90% в любой момент времени между 1 октября и 1 декабря, объяснили в Европарламенте. После того, как целевой показатель в 90% достигнут, не будет необходимости поддерживать этот уровень до 1 декабря.

"Государства-члены должны иметь возможность отклоняться на 10 процентных пунктов от целевого показателя заполнения в случае сложных рыночных условий, таких как признаки спекуляции, что препятствует экономически эффективному заполнению хранилища. Европейская комиссия может дополнительно увеличить это отклонение еще на пять процентных пунктов на один сезон заполнения, если такие рыночные условия сохранятся", - сообщается в коммюнике ЕП.

"На пути к полной независимости от российского импорта компетентный орган, контролирующий заполнение (хранилищ) газом в каждом государстве союза, также должен предоставлять информацию о доле газа, произведенного в Российской Федерации, которая хранится (...). Это должно помочь в мониторинге того, хранится ли российский газ в ЕС", - сказано в сообщении Европарламента.

Теперь закон должен быть официально одобрен Советом ЕС перед публикацией в "Официальном журнале" Европейского союза.