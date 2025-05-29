В Москве начали тестировать электробус-гармошку

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве начали тестировать новый электробус особо большого класса КАМАЗ-6292, сообщил через сайт горадминистрации заммэра столиц по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Инновационный электробус особо большого класса в тестовом режиме вышел на экспресс-маршрут е10, который соединяет 5 округов столицы. За счет повышенной вместимости такая модель обеспечивает комфортные поездки еще большему числу пассажиров. Планируем, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электротягу", - сказал он.

Электробус-гармошку протестируют в разное время года и погодных условиях. Специалисты оценят технические характеристики, ходовые качества и комфорт для пассажиров. По итогам испытаний будет рассмотрена возможность закупки сочлененных электробусов для работы на самых востребованных маршрутах города.

Новый электробус длиной 18,7 м. Он имеет запас хода не менее 135 км после подзарядки. В салоне 47 посадочных мест, четыре валидатора для оплаты проезда и три медиаэкрана с информацией о маршруте. Появилось два места увеличенной площади. Для маломобильных пассажиров также предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя.

Как отмечается в сообщении, замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. На сегодняшний день свыше 2350 электробусов обеспечивают работу более 200 маршрутов.