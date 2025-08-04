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Мини-электробус вышел в тестовом режиме на московские маршруты

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве начали тестирование нового электробуса малого класса Газель e-City, транспорт подходит для перевозки пассажиров на узких улицах и может использоваться на маршрутах с низким пассажиропотоком, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Начинаем тестирование мини-электробуса, который подходит для работы на узкой проезжей части. Инновационная машина российского производства вмещает 14 пассажиров. После тестирования в разных погодных условиях рассмотрим возможность закупки такой модели для замены автобусов малого класса", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что специалисты ГУП "Мосгортранс" испытают доработанный под требования Москвы образец модели, которую протестировали в 2023 году.

В мини-электробусе 10 посадочных мест и запас хода на одной зарядке до 150 км, улучшенное электрооборудование и программное обеспечение, отметил заммэра. По его словам, есть также накопительная площадка для коляски, велосипеда или крупного багажа.

В настоящее время в Москве свыше 2,4 тыс. машин на электрической тяге обслуживают более 210 маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы.

Максим Ликсутов Мосгортранс Москва
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