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"Петербургская биржа" может до конца года запустить торги золотом в слитках

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Петербургская биржа" может до конца года запустить торги золотом в слитках.

"Пока ориентируемся на запуск до конца года", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Ранее "Петербургская биржа" заключила соглашение о сотрудничестве по этому проекту с Гознаком. 8 июля старший вице-президент площадки Антон Карпов рассказал журналистам, что параллельно идет работа с компанией "Арт-Курьер", которая специализируется на транспортировке и хранении предметов искусства. В конце июня связанный с ней "Центр поставок и хранения" (ЦПХ) получил аккредитацию Банка России в качестве оператора товарных поставок (ОТП).

Разница в том, как говорят представители биржи, что ЦПХ как ОТП сможет информировать клиринг о размере товарного лимита (количестве находящихся на складе ОТП слитков, принадлежащих продавцу), а с Гознаком прорабатывается вопрос торговли на условиях франко-склад Гознака без ОТП. Но не исключено, что впоследствии также будет выбрана схема с ОТП.

На вопрос, есть ли уже заинтересованные в торгах продавцы и покупатели, представитель биржи добавил, что ряд компаний в настоящий момент проходит процесс аккредитации в секции "Металлы и сплавы".

В отличие от "Мосбиржи", где золото торгуется в обезличенном виде через металлические счета (1 лот - 1 г) с возможностью получить в хранилище слиток, соответствующий по объему, на "Петербургской бирже" предполагается запустить спот-торги золотом в виде конкретных слитков с уникальными номерами (1 лот - 1 слиток). Слитки могут быть мерными - точного веса от 1 г до 1 кг, а также стандартными - весом 11-13 кг. Чтобы продать слиток, продавец должен поместить его в хранилище, подтвердив качество. После сделки право собственности переходит покупателю, и он может его либо оставить в хранилище, либо забрать.

Предполагается, что участниками рынка драгметаллов на "Петербургской бирже" будут как недропользователи, так и аффинажные заводы, банки и промышленные предприятия, приобретающие драгметаллы для производства промышленной продукции (ювелирных изделий, катализаторов и т.д.).

Гознак Арт-Курьер Антон Карпов Петербургская биржа ОТП
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