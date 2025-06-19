Поиск

Петербургская биржа собирается запустить торги золотом в слитках

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Петербургская биржа готовится начать торговлю драгметаллами. На полях ПМЭФ-2025 биржа заключила соглашение о сотрудничестве с Гознаком.

Как говорится в совместном пресс-релизе сторон, они договорились общими усилиями организовать торговлю физическим золотом в виде стандартных и мерных слитков на платформе Петербургской биржи. Гознак будет выступать в качестве ответственного кастодиана, предоставляя свою инфраструктуру для хранения золота и осуществляя необходимые операции при проведении биржевых сделок.

"Мы с коллегами из Гознака планируем создать такое безрисковое торговое поле для контрагентов, где они смогут безопасно продавать и приобретать мерные и стандартные слитки из драгоценных металлов, хранилищем которых выступит Гознак. Убежден, что сотрудничество Петербургской биржи и Гознака даст новый импульс развитию биржевой торговли драгоценными металлами и увеличит объем торговых операций с ними, а в перспективе - повысит инвестиционную привлекательность всего рынка драгметаллов как для юридических лиц, так и для частных инвесторов", - отметил президент Петербургской биржи Игорь Артемьев (его слова приводятся в сообщении).

"Уверен, что наше партнерство в перспективе приведет к качественным изменениям на рынке золота, повысит его ликвидность, доступность и прозрачность ценообразования", - считает глава Гознака Аркадий Трачук.

Гознак начал предоставлять услуги кастодиального хранения драгоценных металлов в 2024 году.

Петербургская биржа Гознак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2025

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

ВТБ вышел из капитала онлайн-кинотеатра Ivi

Нефть Brent подорожала до $78,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Возможность перевода денег через СБП внедрят на платформе Мах в 2025 году

Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки в строящийся нефтепровод Венгрия-Сербия

ПМЭФ-2025

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля

Глава ВТБ считает вредным для экономики текущий уровень укрепления рубля
ПМЭФ-2025

Wildberries-Russ прорабатывает возможность выхода в Африку

ПМЭФ-2025

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Из Петербурга с любовью - экономика между рецессией и потеплением. Обобщение

Глава "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ

ПМЭФ-2025

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Платина подорожала до максимума за 10 лет

Платина подорожала до максимума за 10 лет
Хроники событий
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6578 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });