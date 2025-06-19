Петербургская биржа собирается запустить торги золотом в слитках

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Петербургская биржа готовится начать торговлю драгметаллами. На полях ПМЭФ-2025 биржа заключила соглашение о сотрудничестве с Гознаком.

Как говорится в совместном пресс-релизе сторон, они договорились общими усилиями организовать торговлю физическим золотом в виде стандартных и мерных слитков на платформе Петербургской биржи. Гознак будет выступать в качестве ответственного кастодиана, предоставляя свою инфраструктуру для хранения золота и осуществляя необходимые операции при проведении биржевых сделок.

"Мы с коллегами из Гознака планируем создать такое безрисковое торговое поле для контрагентов, где они смогут безопасно продавать и приобретать мерные и стандартные слитки из драгоценных металлов, хранилищем которых выступит Гознак. Убежден, что сотрудничество Петербургской биржи и Гознака даст новый импульс развитию биржевой торговли драгоценными металлами и увеличит объем торговых операций с ними, а в перспективе - повысит инвестиционную привлекательность всего рынка драгметаллов как для юридических лиц, так и для частных инвесторов", - отметил президент Петербургской биржи Игорь Артемьев (его слова приводятся в сообщении).

"Уверен, что наше партнерство в перспективе приведет к качественным изменениям на рынке золота, повысит его ликвидность, доступность и прозрачность ценообразования", - считает глава Гознака Аркадий Трачук.

Гознак начал предоставлять услуги кастодиального хранения драгоценных металлов в 2024 году.