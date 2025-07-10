Банкам придется создавать повышенные резервы по кредитам физлицам без подтверждения доходов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обяжет банки при оценке риска по розничным кредитам использовать официальные документы, подтверждающие доходы заемщиков, в противном случае кредитные организации будут формировать повышенные резервы, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин.

"Главная дискуссия в рознице строится вокруг использования официального дохода. У нас в проекте написано, что должно быть официальное подтверждение дохода, и список документов теперь закрытый. Тема сложная, и сейчас мы думаем над тем, чтобы выделить отдельные портфели с повышенным резервом для клиентов, у которых официальный доход недостаточен. Это позволит не закрывать для них возможность кредитования. Такую бизнес-модель мы не поощряем, но закрывать ее не планируем - мы предложим относить ссуды к портфелям с повышенным уровнем резерва", - заявил он.

ЦБ ранее отмечал, что исторически многие банки кредитовали розницу без официального подтверждения доходов, на основании косвенных подтверждений и самодеклараций (анкет "по форме банка"). Кредитные организации настраивали свою систему оценки на анализ кредитоспособности через бюро кредитных историй (если клиент платит, значит, имеет источник) и расходов клиента. Финальной формой такого подхода к оценке кредитоспособности стал модельный подход, в рамках которого для оценки показателя долговой нагрузки (ПДН) оценивается доход заемщика по определенным критериям, без официальных документов.

"Банки хотят, чтобы мы эту модель сохранили. Наша позиция в том, что все-таки официальный подход - это официальный, а модельный - это модельный. Поэтому мы этот подход не хотим излишне поощрять за счет пониженных резервов. Окончательные решения по модельному подходу пока не приняты", - отметил Наберухин.

ЦБ может потребовать от банков формировать отдельный портфель по кредитам с модельным подходом для целей резервирования.

"Но этот отдельный портфель будет только для потребительских кредитов и карт, потому что в ипотеке неподтвержденного дохода уже нет. Есть сложности с автокредитами, это самый проблемный сегмент, потому что там исторически не проверялся доход при выдаче ссуд. Мы говорили с коллегами из банков, которые активно этим занимаются, они считают, что если заранее скоммуницировать будущие требования о необходимости подтверждения официального дохода и дать время заемщикам и банкам подготовиться, то это не будет большим ударом по рынку в долгосрочной перспективе. Банкам такие требования мы уже озвучили", - рассказал Наберухин.