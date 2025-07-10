Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню вопреки падению котировок нефти

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В четверг на торгах на "Московской бирже" рубль немного подорожал к юаню, несмотря на заметное падение цен на нефть.

К 19:00 юань подешевел на 1,75 копейки, до 10,82 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 11 июля на 26,98 копейки, до 77,9029 рубля, и увеличил курс евро на 8,17 копейки, до 91,4175 рубля.

"Рубль после стартовой просадки быстро укрепился к юаню, который немного не дошел до месячного минимума, установленного вчера чуть ниже 10,79 рубля. Затем российская валюта умеренно скорректировалась и консолидировалась в небольшом плюсе. Рыночное равновесие между предложением иностранной валюты и спросом на нее в целом у нас сохраняется. Однако этот баланс может смещаться в сторону укрепления рубля из-за увеличившегося в наступившем месячном периоде объема ежедневных продаж инвалюты Банком России. (. . .) Пока же сохраняется относительно высокая вероятность, что в ближайшие сессии пара "юань-рубль" проверит на прочность нижнюю границу месячного диапазона консолидации 10,78-11,08 рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка продолжают анализировать новости на тему антироссийских санкций и урегулирования российско-украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект, предусматривающий введение санкций против России, если в него будут внесены изменения, расширяющие полномочия президента в вопросе отмены мер, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В администрации хотели бы увидеть изменения в тексте законопроекта, которые укрепят полномочия президента, в частности, пункт о том, что если Трамп решит отменить санкции, то Конгресс не сможет на это повлиять.

Два источника из Белого дома подчеркнули, что такое условие является не только последствием желания Трампа ограничить контроль Конгресса над его внешней политикой, но и "открытой дверью" в случае потенциального успеха на переговорах с Москвой по украинскому вопросу.

При этом собеседник издания отметил, что концептуально Трамп открыт к идее подписания законопроекта.

США готовы контактировать со всеми сторонами для разрешения украинского конфликта, хотели бы увидеть план его завершения, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, США хотят увидеть "дорожную карту" по решению конфликта.

Мирный процесс в украинском урегулировании не застопорился, необходимо дождаться сигналов из Киева о желании или нежелании участвовать в третьем раунде переговоров с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что мирный процесс застопорился в связи с возобновлением поставок американского оружия на Украину, Песков сказал: "Я не думаю. Так сказать сейчас нельзя".

По его словам, "нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, представителей киевского режима о желании или нежелании выходить на третий раунд прямых российско-украинских переговоров".

Инфляция в России с 1 по 7 июля составила 0,79% после 0,07% с 24 по 30 июня, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 7 июля составил 0,79%, с начала года - 4,58%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 июля 2025 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 июля тарифы ЖКХ в среднем по стране выросли в пределах 11,9%).

Годовая инфляция на 7 июля также ожидаемо немного подросла (так как с 1 июля 2024 года индексация тарифов ЖКХ была несколько ниже - на 9,8%).

Из данных за 7 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 7 июля выросла до 9,45% с 9,39% на 30 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Если для расчета годовой инфляции брать среднесуточный прирост цен за весь июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития), то годовая инфляция на 7 июля подскочила до 9,97%.

Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 11 июля.

Снижение цен на нефть усилилось вечером в четверг.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевуели на лондонской бирже ICE Futures на 2,11%, до $68,71 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 2,35%, до $66,77 за баррель.

Негативным фактором для мировых рынков стала новость, что Соединенные Штаты планируют с 1 августа ввести пошлину в 50% на все товары, поставляемые из Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже заявил, что "на любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности".

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность паузы в наращивании добычи после октября, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 июля упала на 29 базисных пунктов, до 19,66% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 20,01% годовых, версия на три месяца понизилась на 2 базисных пункта, до 21,03% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт, до 21,88% годовых.