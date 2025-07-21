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Китай в июне увеличил потребление электроэнергии на 5,4% г/г

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в июне увеличилось на 5,4% в годовом выражении - до 867 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.

В том числе потребление в сельском хозяйстве повысилось на 4,9% (до 13,3 млрд кВт.ч), в промышленном секторе - на 3,2% (до 548,8 млрд кВт.ч), в сфере услуг - на 9% (до 175,8 млрд кВт.ч). Спрос со стороны городских и сельских жителей составил 129,1 млрд кВт.ч, поднявшись на 10,8%.

В первом полугодии общее потребление электроэнергии в Китае выросло на 3,7% и составило 4,842 трлн кВт.ч. В частности, спрос со стороны городских и сельских жителей поднялся на 4,9%, составив 709,3 млрд кВт.ч.

Как сообщалось, по итогам 2024 года потребление электроэнергии в КНР выросло на 6,8% - до 9,852 трлн кВт.ч.

Китай
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