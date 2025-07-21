Китай увеличил поставки пива в РФ в 1,5 раза, экспорт из РФ снизил на 12%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии этого года увеличил экспорт пива в РФ в 1,5 раза, до $17,9 млн с $11,8 млн годом ранее, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР

В июне поставки выросли до $4,5 млн с $3,3 млн годом ранее. Это также выше показателя за май, который составил $3,1 млн.

Всего за полугодие Китай экспортировал пиво в 104 страны (в 102 страны в январе-мае), импортировал из 61 (58 по итогам мая), в том числе из России.

В первом полугодии импорт пива из РФ на китайский рынок составил $7,2 млн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $8,2 млн). В июне поставки снизились до $1,1 млн с $2,1 млн в июне прошлого года. Это также ниже майского показателя текущего года - $1,3 млн.

В числе ведущих экспортеров пива в Китай за шесть месяцев - Германия (на $56 млн), Нидерланды (на $32,4 млн), Испания (на $26,3 млн).

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал из РФ пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). В то же время поставки китайского пива в РФ выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн с $16,11 млн.