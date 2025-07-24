Крупные покупатели потеряли интерес к приобретению Castrol у BP

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Несколько крупных потенциальных покупателей потеряли интерес к приобретению бизнеса британской BP Plc по производству смазочных материалов (Castrol), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Одним из оставшихся претендентов на этот актив является средний по размеру американский фонд прямых инвестиций One Rock Capital Partners, который претендует на покупку Castrol целиком, отмечают источники агентства. Канадский Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), по их словам, заинтересован в приобретении миноритарной доли Castrol.

Изначально интерес к покупке бизнеса проявляли такие компании, как Saudi Aramco, Reliance Industries Ltd., Apollo Global Management, Lone Star Funds, Brookfield Asset Management и другие.

BP объявила, что проводит стратегический анализ Castrol, в конце февраля 2025 года. СМИ писали, что оценка этого бизнеса может составлять порядка $10 млрд. Однако позднее появились сообщения, что потенциальные покупатели оценивают его в $6-8 млрд.

Переговоры с One Rock и CPPIB продолжаются, отмечают источники Bloomberg. По их словам, BP может принять решение о сохранении Castrol в своем портфеле.

Castrol выпускает высококачественные масла и технические жидкости для автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта, промышленного сектора. Продукция бренда представлена более чем в 150 странах мира.