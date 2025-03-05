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Bloomberg сообщил об интересе Saudi Aramco к покупке Castrol у BP

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco рассматривает возможность приобретения бизнеса британской BP Plc по производству смазочных материалов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Saudi Aramco изучает покупку как всего подразделения, работающего под брендом Castrol, так и его части. Саудовская компания могла бы объединить эти активы с бизнесом по производству смазочных материалов Valvoline, который она приобрела за $2,65 млрд в 2023 году.

BP в конце февраля объявила, что проводит стратегический анализ Castrol. Ранее СМИ сообщали, что стоимость этого подразделения может составлять порядка $10 млрд.

По словам источников, наиболее интересными для Saudi Aramco могут быть операции Castrol на быстрорастущих рынках, таких как Индия.

Обсуждение возможности приобретения Castrol находятся на начальном этапе, и Saudi Aramco не приняла финального решения, говорят источники агентства. Они отмечают, что покупкой Castrol интересуются и другие потенциальные покупатели.

Castrol выпускает высококачественные масла и технические жидкости для автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта, промышленного сектора. Продукция бренда представлена более чем в 150 странах мира.

Saudi Aramco Индия BP Castrol Valvoline Саудовская Аравия
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