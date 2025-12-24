Поиск

BP продаст 65% подразделения Castrol, оцененного в рамках сделки в $10 млрд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - BP Plc продает мажоритарную долю в подразделении по производству смазочных материалов (Castrol) американской инвесткомпании Stonepeak, сообщила ВР.

Она продаст 65% Castrol из расчета общей стоимости бизнеса в $10,1 млрд с учетом долга.

Сделка обеспечит BP чистые поступления в размере порядка $6 млрд, включая авансовые выплаты дивидендов ($800 млн) на сохраняемую за компанией долю (35%) в Castrol.

Стороны рассчитывают закрыть сделку к концу 2026 года. BP сможет продать оставшуюся долю в Castrol после двухлетнего локап-периода.

Сделка стала частью плана продажи активов на $20 млрд, анонсированного BP в феврале 2025 года. К настоящему моменту совокупный объем уже завершенных или объявленных сделок в рамках этого плана составляет около $11 млрд, отмечается в пресс-релизе.

Все поступления от продажи доли в Castrol будут направлены на сокращение долга BP. Долг компании на конец третьего квартала составлял $26,1 млрд.

BP объявила о планах продажи Castrol в конце февраля 2025 года. Интерес к покупке этого бизнеса проявляли такие компании, как Saudi Aramco, Reliance Industries Ltd., Apollo Global Management, Lone Star Funds, Brookfield Asset Management и другие. В дальнейшем крупные покупатели потеряли интерес к нему.

Castrol выпускает высококачественные масла и технические жидкости для автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта, промышленного сектора. Продукция бренда представлена более чем в 150 странах мира.

Stonepeak, управляющая активами более чем на $80 млрд, является одним из крупнейших в мире независимых инвесторов, сфокусированных на инфраструктурных проектах. Инвесткомпании принадлежат крупные доли в трубопроводных активах и проектах по экспорту СПГ в США и других странах мира.

О скорой сделке со Stonepeak ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

