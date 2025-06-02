Потенциальные покупатели Castrol оценивают бизнес менее чем в $8 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Бизнес британской BP Plc по производству смазочных материалов, работающий под брендом Castrol, привлек интерес как фондов прямых инвестиций, так и отраслевых покупателей, пишет Financial Times.

При этом некоторые из потенциальных покупателей Castrol считают, что оценка подразделения должна составлять менее $8 млрд, отмечают источники газеты.

BP объявила, что проводит стратегический анализ Castrol, в конце февраля 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что компания рассматривает возможность продажи Castrol, оценка которого может составлять порядка $10 млрд.

В частности, интерес к приобретению этого бизнеса проявили американские фонды прямых инвестиций Apollo и Lonestar, саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco, индийский конгломерат Reliance, а также китайская госинвесткомпания Citic.

Аналитики полагают, что BP необходимо продать Castrol из расчета стоимости подразделения в $12 млрд с учетом долга, чтобы улучшить свой денежный поток, пишет FT. Однако они сомневаются, что компания сможет добиться такой оценки Castrol, учитывая рост рынка электромобилей, требующих меньше смазочных материалов.

Некоторые из потенциальных покупателей готовы предложить за этот бизнес менее $8 млрд, однако процесс приема заявок, которым управляет Goldman Sachs, находится на начальном этапе, отмечают источники FT. По их словам, в дальнейшем могут появиться более высокие заявки, особенно со стороны отраслевых компаний, стремящихся объединить Castrol с собственными операциями.

Доналоговая прибыль Castrol в первом квартале 2025 года выросла на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 284 млн фунтов стерлингов ($385 млн). BP приобрела Castrol в 2000 году за 3 млрд фунтов.

Компания намерена направить средства от продажи этого бизнеса на погашение долга. В феврале BP объявила, что планирует продать активы в общей сложности на $20 млрд к концу 2027 года.

Castrol выпускает высококачественные масла и технические жидкости для автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта, промышленного сектора. Продукция бренда представлена более чем в 150 странах мира.