BP рассматривает продажу подразделения Castrol

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Британская BP Plc рассматривает возможность продажи бизнеса по производству смазочных материалов, работающего под брендом Castrol, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, стоимость этого бизнеса может составлять порядка $10 млрд.

Продажа Castrol является одним из многих вариантов, изучаемых BP. Этот бизнес входит в число активов, отделение которых предлагает рассмотреть хедж-фонд Elliott Management, отмечают собеседники агентства.

Ранее в этом месяце стало известно, что Elliott приобрел акции ВР на 3,7 млрд фунтов стерлингов ($4,7 млрд) и намерен добиваться резкого снижения расходов компании, а также продажи некоторых активов.

BP может объявить о продаже Castrol в ходе мероприятия для инвесторов, которое пройдет 26 февраля. Источники подчеркивают, что окончательного решения об отделении этого бизнеса не принято.

Castrol выпускает высококачественные масла и технические жидкости для автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта, промышленного сектора. Продукция бренда представлена в более чем 150 странах мира.