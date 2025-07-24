Власти готовят дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности на рынке топлива

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго отмечает стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, совместно с ФАС России и нефтяными компаниями осуществляет постоянный мониторинг и контроль ценовой динамики, что позволяет поддерживать баланс спроса и предложения, говорится в комментарии министерства относительно цен на бирже.

"Рынок нефтепродуктов сохраняет профицитный баланс, полностью обеспечивая потребности экономики. Сезонное увеличение спроса в летний период, характерное для рыночных условий, учитывается в текущей ценовой политике", - отмечает Минэнерго.

В целях стабилизации ситуации нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Это способствует увеличению предложения на биржевых торгах в июле и августе. Одновременно обеспечивается прозрачность ценообразования, что минимизирует риски необоснованного роста цен.

"Правительство во взаимодействии с Минэнерго прорабатывает дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности. Отмечается, что маржинальность операторов АЗС остается на комфортном уровне, что свидетельствует об устойчивости рынка и эффективности государственного регулирования", - сообщило Минэнерго.

Биржевые цены на бензин вторую неделю подряд демонстрируют динамичный рост: стоимость Аи-92 на бирже находится у психологической отметки обнуления демпфера, стоимость Аи-95 подходит к рекордам 2023 года. Если смотреть биржевые цены на Аи-92 в среднем за июль, то у нефтяников есть все шансы сохранить получение бюджетных выплат по демпферу. Но если биржевые цены на бензин продолжат расти в августе и сентябре, то для нефтекомпаний повышается риск остаться без демпфера.

Возможно, сбить градус напряжения поможет полный запрет на экспорт, собеседники агентства высказывают мнение, что он может быть введен с августа на 2 месяца. Сейчас запрет на экспорт распространяется только на непроизводителей, при этом нефтяники имеют право экспортировать бензины. Вице-премьер Александр Новак заявлял 11 июля, что власти обсуждают введение запрета на экспорт бензина для нефтекомпаний, решение будет зависеть от динамики котировок на бирже. Однако собеседники агентства на топливном рынке предполагают, что подобный запрет окажется только передышкой, поскольку в настоящее время экспорт бензинов незначительный и его разворот на внутренний рынок не даст большого увеличения объёмов на бирже.

Участники топливного рынка не видят предпосылок к снижению биржевых цен, потому что остаются актуальными те проблемы, что вызвали рост стоимости в конце июня-начале июля. Первопричиной остается недостаточное предложение на бирже. Сезонный спрос на топливо будет повышаться до конца лета, НПЗ продолжат ремонты вплоть до "золотой" осени, а значит - бензинов на бирже больше не станет, и цены могут расти все выше и выше.