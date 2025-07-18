Ведомства, биржа и нефтяники изучат повышение норматива биржевых продаж бензина до 17%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго совместно с Петербургской биржей и заинтересованными нефтяными компаниями проработают предложения о повышении норматива продаж бензина с текущих 15% до 17% от объема производства. Как сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, такое поручение вице-премьера Александра Новака содержится в протоколе по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, которое прошло на минувшей неделе.

Также ведомства проанализируют следующие возможные изменения в биржевые торги: об установлении стартовой цены следующего торгового дня на уровне первой стартовой цены текущего месяца в случае, если темп роста цены превысит 10% от первой стартовой цены месяца; об установлении стартовой цены дня на основании проведенного дискретного аукциона.

Кроме того, Минэнерго и ФАС до 21 июля должны проанализировать ситуацию с экспортом топлива в сезон спроса и представить в правительство предложения о необходимости запрета на экспорт "при такой необходимости", говорят собеседники агентства.

Также ФАС и Минэнерго до 7 августа должны проанализировать маржинальность автозаправочных станций "в том числе с учетом деятельности, непосредственно не связанной с реализацией топлива".

Как сообщалось, биржевые цены на бензин, незначительно снизившиеся на прошлой неделе после совещания у Новака, на этой неделе развернулись вверх и отыграли предыдущее падение. Цена Аи-92 на бирже все ближе к психологической отсечке обнуления демпфера, стоимость Аи-95 подходит к рекордам 2023 года.

Участники топливного рынка не видят предпосылок к снижению биржевых цен, потому что остаются актуальными те проблемы, что вызвали рост стоимости в конце июня-начале июля. Первопричиной остается недостаточное предложение на бирже. Сезонный спрос на топливо будет повышаться до конца лета, НПЗ продолжат ремонты вплоть до "золотой" осени, а значит - бензинов на бирже больше не станет, и цены могут расти все выше и выше.

Возможно, сбить градус напряжения поможет полный запрет на экспорт. Сейчас он распространяется только на непроизводителей, при этом нефтяники имеют право экспортировать бензины.

Новак заявлял в минувшую пятницу, что власти обсуждают введение запрета на экспорт бензина для нефтекомпаний, решение будет зависеть от динамики котировок на бирже в ближайшие дни. Однако собеседники агентства на топливном рынке предполагают, что подобный запрет даст только передышку, поскольку в настоящее время экспорт бензинов незначительный и его разворот на внутренний рынок не даст серьезного увеличения объёмов на бирже.

Сами же нефтяники всерьез опасаются остаться без топливного демпфера по итогам августа или сентября. Именно поэтому в последние дни в публичном поле активизировалась тема расширения порога отсечки по демпферу. Нефтекомпании предлагают повышение диапазона отклонения до 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Позиция Минфина - рост до 15% и 25% соответственно. Как компромиссный вариант предлагается двухэтапное повышение - сначала до 15% и 25% на период один-два года, потом до 20% и 30%. Финальное решение по очередной корректировке топливного демпфера - за правительством.

В Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты", - отмечали ранее в ведомстве.