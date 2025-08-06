Поиск

ЦБ пока не видит устойчивой тенденции к снижению инфляционных ожиданий

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Участники заседания совета директоров Банка России, прошедшего 25 июля, отметили, что устойчивая тенденция к уменьшению инфляционных ожиданий пока не сформировалась, несмотря на снижение текущих темпов роста цен, говорится в резюме заседания, опубликованном ЦБ.

В РоссииИнфляционные ожидания населения РФ в июле остались на уровне 13%Читать подробнее

Ранее регулятор сообщал, что ценовые ожидания бизнеса в июле повысились после шести месяцев снижения. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в июле составил 4,9% после 4,6% в июне. Инфляционные ожидания населения России в июле остались на уровне 13% после снижения на 0,4 п.п. в июне, сообщалось в опросе, проведенном по заказу ЦБ. Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае.

"На инфляционные ожидания населения и бизнеса, вероятно, уже повлияла индексация тарифов на ЖКУ и объявление новых параметров их индексации выше 4% на следующие 2 года. С учетом изменения всех индикаторов участники пришли к выводу, что с июньского заседания инфляционные ожидания в целом не изменились", - говорится в резюме заседания.

Участники подчеркнули, что для устойчивого возвращения инфляции к 4% в 2026 году необходимо снижение инфляционных ожиданий всех экономических агентов, отмечает ЦБ.

С 1 июля 2025 года в России произошло ежегодное изменение тарифов на коммунальные услуги в соответствии с утвержденными правительством предельными индексами, которые отражают средний уровень увеличения стоимости услуг по регионам страны, средняя индексация составит 11,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Предыдущее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике прошло 6 июня, по его итогам ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых. Последнее заседание состоялось 25 июля, на нем ЦБ снизил ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых.

Банк России правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

ЦБ допустил завершение перегрева российской экономики в III квартале

Объем ФНБ в июле сократился на 10,1 млрд рублей, до 13,08 трлн рублей

С сентября не вошедшим в реестр гостиницам будут грозить крупные штрафы

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6886 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });