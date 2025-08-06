ЦБ пока не видит устойчивой тенденции к снижению инфляционных ожиданий

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Участники заседания совета директоров Банка России, прошедшего 25 июля, отметили, что устойчивая тенденция к уменьшению инфляционных ожиданий пока не сформировалась, несмотря на снижение текущих темпов роста цен, говорится в резюме заседания, опубликованном ЦБ.

Ранее регулятор сообщал, что ценовые ожидания бизнеса в июле повысились после шести месяцев снижения. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в июле составил 4,9% после 4,6% в июне. Инфляционные ожидания населения России в июле остались на уровне 13% после снижения на 0,4 п.п. в июне, сообщалось в опросе, проведенном по заказу ЦБ. Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае.

"На инфляционные ожидания населения и бизнеса, вероятно, уже повлияла индексация тарифов на ЖКУ и объявление новых параметров их индексации выше 4% на следующие 2 года. С учетом изменения всех индикаторов участники пришли к выводу, что с июньского заседания инфляционные ожидания в целом не изменились", - говорится в резюме заседания.

Участники подчеркнули, что для устойчивого возвращения инфляции к 4% в 2026 году необходимо снижение инфляционных ожиданий всех экономических агентов, отмечает ЦБ.

С 1 июля 2025 года в России произошло ежегодное изменение тарифов на коммунальные услуги в соответствии с утвержденными правительством предельными индексами, которые отражают средний уровень увеличения стоимости услуг по регионам страны, средняя индексация составит 11,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Предыдущее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике прошло 6 июня, по его итогам ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых. Последнее заседание состоялось 25 июля, на нем ЦБ снизил ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18% годовых.