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В Великобритании производство автомобилей в в I полугодии упало на 7,3%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в I полугодии 2025 года производство легковых автомобилей упало на 7,3% в годовом исчислении, до 385,81 тысячи, сообщило ОБщество Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Для внутреннего рынка было выпущено 89 102 машин, что на 16,1% меньше объема за январь-июнь 2024 года. Производство автомобилей на экспорт сократилось на 4,3% - до 296 708 единиц.

Выпуск электромобилей увеличился на 1,8% и достиг 160 107, то есть на них пришлось 41,5% общего объема производства.

Почти 77% произведенных в Британии машин были отправлены на экспорт. Страны Евросоюза остались основными пунктами назначения британских машин (54,4% поставок), далее следуют США (15,9%), Китай (7,5%), Турция (4,1%) и Япония (2,7%).

Производство автомобилей в целом (легковые и коммерческие) в первом полугодии упало на 11,9% - до 417 232 штук.

"Глобальная экономическая неопределенность и торговый протекционизм негативно сказались на автомобильном производстве по всему миру, и Великобритания не является исключением. Таким образом, эти цифры не являются неожиданными, но остаются весьма разочаровывающими. Тем не менее, есть предпосылки для возобновления роста", - заявил глава SMMT Майк Хоус, слова которого приводятся в пресс-релизе.

За весь 2025 год SMMT ожидает сокращение выпуска машин на 15%, тогда как в 2026 году предполагается увеличение на 6,4%.

Великобритания Евросоюз Китай Турция SMMT
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