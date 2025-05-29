Выпуск автомобилей в Великобритании в апреле снизился на 8,6%, с начала года – на 4,4%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в Великобритании в апреле сократилось на 8,6% относительно того же месяца прошлого года - до 56,534 тыс. Об этом говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

С начала текущего года (за январь-апрель) производство машин уменьшилось на 4,4% до 271,77 тыс., что является минимумом для этого периода с 2009 года.

Выпуск легковых автомобилей для внутреннего рынка в прошлом месяце снизился на 3,3% до 13,562 тыс. единиц. Производство машин на экспорт сократилось на 10,1% до 42,967 тыс. единиц. Таким образом, 76% произведенных в Великобритании автомобилей были отправлены за рубеж.

Поставки машин в Евросоюз уменьшились на 19,1%, в США – на 2,7%, экспорт в Китай и Турцию вырос на 44% и 31,2% соответственно.

Производство коммерческих автомобилей в Великобритании в апреле сократилось на 68,8% до 2,669 тыс. единиц.

В целом выпуск автомобилей (легковые и коммерческие) в стране в минувшем месяце уменьшился на 15,8% до 59,203 тыс. единиц, что является минимумом для апреля с 1952 года, не считая 2020 года, когда производство машин было практически приостановлено из-за ковидного локдауна.

