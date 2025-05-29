Поиск

Выпуск автомобилей в Великобритании в апреле снизился на 8,6%, с начала года – на 4,4%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в Великобритании в апреле сократилось на 8,6% относительно того же месяца прошлого года - до 56,534 тыс. Об этом говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

С начала текущего года (за январь-апрель) производство машин уменьшилось на 4,4% до 271,77 тыс., что является минимумом для этого периода с 2009 года.

Выпуск легковых автомобилей для внутреннего рынка в прошлом месяце снизился на 3,3% до 13,562 тыс. единиц. Производство машин на экспорт сократилось на 10,1% до 42,967 тыс. единиц. Таким образом, 76% произведенных в Великобритании автомобилей были отправлены за рубеж.

Поставки машин в Евросоюз уменьшились на 19,1%, в США – на 2,7%, экспорт в Китай и Турцию вырос на 44% и 31,2% соответственно.

Производство коммерческих автомобилей в Великобритании в апреле сократилось на 68,8% до 2,669 тыс. единиц.

В целом выпуск автомобилей (легковые и коммерческие) в стране в минувшем месяце уменьшился на 15,8% до 59,203 тыс. единиц, что является минимумом для апреля с 1952 года, не считая 2020 года, когда производство машин было практически приостановлено из-за ковидного локдауна.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В британском Минобороны заявили о планах активизировать кибероперации против РФ и КНР

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

DeepSeek выпустил новую версию своей ИИ-модели

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

Эрдоган согласен на организацию в Стамбуле дальнейших переговоров РФ и Украины

США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Что случилось этой ночью: четверг, 29 мая

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2274 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6444 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });