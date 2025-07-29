"Яндекс" во II квартале нарастил выручку на 33%, до 332,5 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" по итогам II квартала 2025 года увеличило выручку по МСФО на 33%, до 332,5 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 39% и составила 66 млрд рублей. Рентабельность по показателю - 19,9%.

Показатели по выручке и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 327,7 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 61 млрд рублей.

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