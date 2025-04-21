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"Яндекс" разместил дебютные облигации на 40 млрд рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" завершило размещение 2-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 40 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 апреля.

Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда был установлен в размере не выше 190 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 170 б.п. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с 30 млрд до 40 млрд рублей.

Агентом по размещению выступило АО "Старт капитал".

Как отмечается в релизе эмитента, облигации станут ещё одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса "Яндекса". Они позволят диверсифицировать источники заёмного финансирования, а также более гибко управлять долговым портфелем - оптимизировать его структуру, средний срок и стоимость.

Первый выпуск облигаций "Яндекса" получил кредитные рейтинги от "Эксперт РА" на уровне ruAAA и от АКРА - AAA(RU).

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн.

Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала", кредитный профиль "Яндекса" характеризуется минимальной долговой нагрузкой - чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составил всего 0,26х. По итогам 2024 года выручка компании по МСФО достигла 1,09 трлн рублей, увеличившись на 37%, скорректированная чистая прибыль "Яндекса" выросла на 94%, до 100,9 млрд рублей.

Яндекс Ренессанс Капитал
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