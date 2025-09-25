Поиск

В "Яндексе" ждут выхода e-commerce на безубыточность через несколько лет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Направление e-commerce "Яндекса", которое включает маркетплейс "Яндекс Маркет", а также сервисы доставки еды "Еда", "Деливери" и "Лавка", способно выйти в точку безубыточности в течение нескольких лет, сообщил на вебинаре инвесткомпании "Атон" директор по связям с инвесторами "Яндекса" Алексей Субботин.

Конкретные сроки он не обозначил.

На безубыточность, в частности, может выйти и сам маркетплейс, однако, по словам Субботина, "Маркет" для "Яндекса" расценивается не как stand-alone бизнес, а часть экосистемы.

"Для нас "Маркет" это не единственная наша игра в e-commerce. У нас есть очень успешная "Лавка", где мы очень хорошо развиваемся и растем сейчас в регионах. Мы также большой игрок в доставке еды из магазинов и ресторанов. Это тоже прибыльный сегмент, который позволяет нам усиливать наше присутствие на рынке е-commerce, не только в формате "Маркета", - сказал он.

При этом он признает, что рынок e-commerce сложный с точки зрения конкуренции.

"В силу сложившейся конкурентной ситуации мы видим, что два игрока ведут очень агрессивную ценовую войну, и пока мы не видим признаков охлаждения, так сказать, этих боевых действий. Несмотря на все передряги - смены акционеров и что-то еще, - ведущие игроки продолжают, условно говоря, заливать маркетплейсы деньгами. Сколько это продолжится, какой еще потенциал роста, насколько компании, которые в физическом ритейле присутствуют, будут также принимать какие-то действия, которые ведут к ухудшению конкурентной ситуации, мы продолжаем мониторить", - отметил Субботин.

По итогам 2024 года убыток по скорр. EBITDA сервисов e-commerce "Яндекса" составлял 57,5 млрд рублей.

