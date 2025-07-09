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Базовый капитал Сбера в июне снизился на 0,3%, общий вырос за счет прибыли и суборда ФНБ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Базовый и основной капитал Сбербанка в июне снизились на 0,3% за счет роста нематериальных активов, при этом общий капитал вырос на 3,7% благодаря прибыли и суборду из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полученному на финансирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, говорится в релизе Сбера.

Базовый и основной капитал снизились за месяц на 0,3%, составив 6,4 трлн и 6,5 трлн рублей соответственно.

Общий капитал вырос на 3,8% за месяц - до 7,7 трлн рублей - за счет заработанной чистой прибыли, а также учета субординированного займа, полученного от ФНБ в рамках проекта по строительству ВСМ на сумму 94 млрд рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,1 п.п. за месяц, до 11,7% и 11,9% соответственно на 1 июля. Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за январь-июнь 2025 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 6 месяцев на нормативы составляет порядка 1,3 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 0,4 п.п. за месяц, до 14,1%.

Распоряжение правительства РФ, необходимое для предоставления банкам 300 млрд рублей из ФНБ на ВСМ Москва - Санкт-Петербург, было подписано в конце апреля. Срок размещения средств - до 25 декабря 2049 года. В мае банки получили средства: на субординированном депозите в Сбере были размещены средства на сумму 94,2 млрд рублей, в ВТБ - 93,2 млрд рублей, в Газпромбанке - 83 млрд рублей, в Совкомбанке - 29,6 млрд рублей.

Банки объявили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта в конце декабря 2024 года. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

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