Россельхознадзор проверит некоторые предприятия Армении

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор проинспектирует предприятия Армении, поставки продукции которых в Россию были ранее приостановлены, сообщила служба после переговоров ее руководителя Сергея Данкверта с главой инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграном Петросяном.

"Россельхознадзор проведет инспекции предприятий, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения, - говорится в сообщении. - Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес - более 5,5 кг. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара".

Служба объяснила, что разведение и реализация лососей более характерны для стран Европы и такая продукция может подпадать под действия специальных экономических мер (санкции).

"Кроме того, по итогам достигнутых договоренностей с целью поступления истинно армянской и безопасной в фитосанитарном отношении продукции планируется инспекция Россельхознадзора на растениеводческие предприятия республики. Служба выразила обеспокоенность в связи с увеличившимся количеством выявлений карантинных для государств-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поступающей из Армении в Россию", - говорится в сообщении.

Так, за истекший период 2026 года было ввезено 39 млн срезанных цветов. Карантинные объекты в них обнаруживались в 135 случаях, что составляет 77% от количества обнаружений, выявленных за весь 2025 год - 176. В том числе в 133 случаях был обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Россельхознадзор также сообщил, что с начала 2026 года в Россию поставлено из Армении 16,3 тысячи тонн плодоовощной продукции, в которой было выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами. Несмотря на снижение объемов ввоза, случаи выявлений продолжаются, констатирует ведомство.

"Общее количество экспортеров подкарантинной продукции из Армении составляет более 2 тысяч, прослеживаемость товаров, а также фитосанитарный контроль затруднен, что в ходе беседы признала армянская сторона. Это свидетельствует о недостаточном контроле компетентного ведомства республики, а также вызывает недоверие со стороны Россельхознадзора к системе сертификации экспортируемой в Россию продукции", - говорится в сообщении.

Фитосанитарный контроль за следующей из Армении в Россию подкарантинной продукции усилен.