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РФ с 27 июня ввела новый порядок ввоза цветов и бутонов из Армении

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 27 июня ввел новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении.

Как сообщает служба, с этой даты ввоз цветочной продукции будет возможен только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости по всей цепочке - от выращивания до реализации.

"Решение принято в связи с резким увеличением поставок цветов из Армении в Россию неустановленного фитосанитарного статуса, а также в целях сохранения фитосанитарного благополучия и ввоза в страну именно армянской цветочной продукции", - говорится в сообщении.

Как отмечает служба, анализ представленной компетентным ведомством Армении информации показал, что "армянское происхождение поставляемой в Россию цветочной продукции не прослеживается, ее производство и фитосанитарный статус в республике государственными органами не регулируется и носит хаотичный характер". Несмотря на достигнутые договоренности об усилении Арменией фитосанитарного контроля, в 2025 году в 20 случаях был предотвращен ввоз в Россию зараженных цветов. С начала года 14,6 млн цветов не были предъявлены в России для проведения фитосанитарного контроля.

"Указанное подтверждает неспособность армянской стороны в настоящее время обеспечить фитосанитарную безопасность и прослеживаемость отправляемой в Россию цветочной продукции, способствует поставкам цветов неустановленного происхождения с опасным фитосанитарным статусом, не исключает попадание на рынок России подкарантинной продукции, не сертифицированной в соответствии с требованиями ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор ранее сообщал о планах запретить с 16 июня поставки цветов из третьих стран через Армению в связи с участившимися случаями обнаружения в них карантинных объектов. По его данным, в 2025 году ввоз срезанных цветов из Армении резко увеличился: к началу июня было проконтролировано 52 млн штук, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ввезено 34,7 млн штук. В результате были выявлены цветы, зараженные западным цветочным трипсом.

Россельхознадзор ЕАЭС Армения
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