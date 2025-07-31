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"Делимобиль" за I полугодие нарастил автопарк на 4% - до 30,7 тысячи машин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") нарастил автопарк до 30,7 тысячи машин. Показатель увеличился на 4% как по итогам II квартала 2025 года, так и по итогам I полугодия, сообщила компания.

В I полугодии количество проданных минут сократилось на 6% год к году - до 851 млн минут. На динамику оказали влияние аномально теплая зима в I квартале (при теплой зиме средняя скорость поездки растет, а продолжительность снижается, что негативно влияет на количество проданных минут), а также проблемы с геолокацией и мобильным интернетом в отдельные периоды II квартала. По итогам II квартала количество проданных минут осталось на уровне аналогичного квартала 2024 года и составило 484 млн минуты.

Количество активных пользователей "Делимобиля" в месяц (MAU) в первом полугодии увеличилось на 2% - до 578 тысяч (аналогичная динамика показателя была и во II квартале - он составил 629 тысяч).

На 30 июня общее количество зарегистрированных пользователей достигло 12,4 млн человек - это на 19% выше показателя прошлого года.

"При размере автопарка на уровне прошлого года компания наблюдала превышение спроса над предложением в отдельных случаях - пользователи сталкивались с нехваткой машин в необходимой локации", - сообщил "Делимобиль".

На фоне жесткой денежно-кредитной политики в течение I полугодия компания "точечно наращивала парк". Однако в среднесрочной перспективе планируется "активное расширение автопарка для удовлетворения растущего спроса", отмечается в релизе.

За I полугодие "Делимобиль" продал 829 автомобилей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. По итогам II квартала рост продаж авто составил 4 раза - 606 машин.

"Делимобиль" основан в 2015 году и предоставляет услуги каршеринга в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле и Челябинске

Делимобиль Каршеринг Руссия
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