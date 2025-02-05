"Делимобиль" по итогам 2024 года ожидает роста выручки от услуг каршеринга на 35%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающее услуги под брендом "Делимобиль", в 2024 году нарастило автопарк на 19% до 31,7 тыс. автомобилей, сообщила компания.

При этом в "Делимобиле" прогнозируют, что выручка от каршеринговых услуг по итогам 2024 года покажет рост на 35%.

"Увеличение количества машин, преимущественно комфорт-класса, географическая экспансия, усиление сервисной экспертизы, реализация потенциала клиентской базы и другие инициативы второго полугодия 2024 года окажут позитивное влияние на сохранение высоких темпов выручки и прибыльности компании", - объясняет компания прогноз в своем пресс-релизе.

В 2024 году "Делимобиль" нарастил количество проданных минут на 20% до 1,95 млрд минут. Динамика обусловлена развитием автопарка, а также выходом в новые регионы (Уфу, Сочи, Пермь), ростом средней длительности аренд и дальности поездок и др.

Рост автопарка и географии присутствия, в частности, способствовали увеличению количества активных пользователей в месяц (MAU) – в 2024 году показатель вырос на 15% до 600 тыс. При этом общее количество зарегистрированных пользователей на конец года достигло 11,2 млн человек, что на 17% выше показателя 2023 года.

"Делимобиль" запущен в 2015 году, сейчас работает в 13 городах РФ (в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми), сеть станций технического обслуживания насчитывает 15 объектов (их совокупная площадь составляет 40 тыс. кв. м.).