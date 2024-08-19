Полугодовая выручка "Делимобиля" выросла на 46%, EBITDA – на 10%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающего услуги под брендом "Делимобиль", по итогам I полугодия 2024 года составила 12,7 млрд рублей, что на 46% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

Каршеринговые услуги обеспечили компании 10,4 млрд рублей выручки – показатель увеличился на 51%.

Показатель EBITDA достиг 2,9 млрд рублей, увеличившись на 10% год к году. Рентабельность EBITDA составила 23% против 30% за I полугодие 2023 года. Динамика обусловлена активными инвестициями в расширение операционной инфраструктуры на фоне роста рынка. В релизе "Делимобиля" отмечается, что изначально эти инвестиции планировалось осуществить в 2025 году.

Чистая прибыль "Делимобиля" составила 523 млн рублей, сократившись год к году на 32% – показатель "учитывает возросшие в отчетном периоде расходы на обслуживание автопарка, финансовые обязательства и другие издержки".

Чистый долг "Делимобиля" увеличился в отчетном периоде на 55% до 24,9 млрд рублей.

На 30 июня соотношение чистый долг/EBITDA составил 3,7х на фоне расширения парка опережающими темпами. Компания "продолжит работу по последовательному снижению данного показателя", говорится в сообщении.

Себестоимость продаж, куда входят обслуживание и ремонт авто, страховка, топливо и другие расходы на содержание автомобилей, выросла на 62% до 9 млрд рублей, вследствие активного роста автопарка, выхода в новые города, открытия новых СТО и модернизации текущих объектов.

С начала года компания запустила сервис в Сочи и Уфе, а также открыла три СТО.

Ранее компания сообщала, что на конец I полугодия размер парка достиг 29,6 тыс. машин; в июле количество машин превысило 30 тыс.

Количество зарегистрированных пользователей "Делимобиля" составило 10,4 млн, увеличившись на 17% год к году. Количество активных пользователей в месяц (MAU) увеличилось в отчетном периоде на 19% до 566 тыс.

По итогам полугодия количество проданных минут достигло 907 млн минут, показатель вырос год к году на 31%.

Сейчас каршеринговый сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и Сочи.